Infos transport en commun : Ligne 23. Le 25/02, départ(s) de 9h40, 11h40,13h45, 18h25 vers Le Péage et de 10h40, 12h35, 17h20, vers Bibliothèques non assurés

Perturbation

Jusqu'au 25/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 9h40, 11h40,13h45, 18h25 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 10h40, 12h35, 17h20, vers Bibliothèques ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
