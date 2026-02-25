Infos transport en commun : Ligne 23. Le 25/02, départ(s) de 9h40, 11h40,13h45, 18h25 vers Le Péage et de 10h40, 12h35, 17h20, vers Bibliothèques non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 9h40, 11h40,13h45, 18h25 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 10h40, 12h35, 17h20, vers Bibliothèques ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage