Infos transport en commun : Ligne 23. Le 23/02, départ(s) de 16h25, 18h45 vers Le Péage et de 17h40 vers Université - Bibliothèques non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h25, 18h45 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 17h40 vers Université - Bibliothèques ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage