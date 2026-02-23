itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/02/2026

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 23/02, départ(s) de 16h25, 18h45 vers Le Péage et de 17h40 vers Université - Bibliothèques non assurés

Perturbation

Jusqu'au 23/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 16h25, 18h45 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 17h40 vers Université - Bibliothèques ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic