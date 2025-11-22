Infos transport en commun : Ligne 23. Le 21/11, départ(s) de 06h55, 09h10, 11h40, 13h40 vers Université - Bibliothèques et de 08h10, 10h40, 12h35 vers Le Péage non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 06h55, 09h10, 11h40, 13h40 vers Université - Bibliothèques et le(s) départ(s) de 08h10, 10h40, 12h35 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage