Vous êtes ici : Accueil >Se déplacer >Infos transport en commun >Ligne 23. Le 19/12, départ(s) de 14h45, 15h50, 17h20, 17h57,18h35, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et de 13h45, 14h40, 16h, 16h50, 17h20,18h25, 19h0519h30 vers Le Péage non assurés