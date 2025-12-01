itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/12/2025

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 19/12, départ(s) de 14h45, 15h50, 17h20, 17h57,18h35, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et de 13h45, 14h40, 16h, 16h50, 17h20,18h25, 19h0519h30 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Jusqu'au 20/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h45, 15h50, 17h20, 17h57,18h35, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 13h45, 14h40, 16h, 16h50, 17h20,18h25, 19h0519h30 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic