Infos transport en commun : Ligne 23. Le 18/12, départ(s) de 7h55 vers Bibliothèques Universitaires et de 7h15 vers Le Péage non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 7h55 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 7h15 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage