Infos transport en commun : Ligne 23. Le 18/12, départ(s) de 13h45, 17h20, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et de 13h45, 16h, 18h25 vers Le Péage non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 13h45, 17h20, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 13h45, 16h, 18h25 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage