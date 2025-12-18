Perturbation

Du 18/12/2025 au 18/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 13h45, 17h20, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 13h45, 16h, 18h25 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.