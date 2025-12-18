itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 18/12/2025

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 18/12, départ(s) de 13h45, 17h20, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et de 13h45, 16h, 18h25 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Du 18/12/2025 au 18/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 13h45, 17h20, 19h45 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 13h45, 16h, 18h25 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic