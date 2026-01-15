Infos transport en commun : Ligne 23. Le 15/01, départ(s) de 16h40 vers Université Bibliothèques et de 17h50 vers Le Péage non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h40 vers Université Bibliothèques et le(s) départ(s) de 17h50 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage