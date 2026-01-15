itinisère

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 15/01, départ(s) de 16h40 vers Université Bibliothèques et de 17h50 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Jusqu'au 15/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 16h40 vers Université Bibliothèques et le(s) départ(s) de 17h50 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
