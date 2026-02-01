Infos transport en commun : Ligne 23. Le 14/02, départ(s) à partir de 11h15 vers Le Péage, Lycée et à partir de 11h13 vers Université - Bibliothèques non assurés
Perturbation
Les départs à partir de 11h15 vers Le Péage, Lycée et les départs à partir de 11h13 vers Université - Bibliothèques ne sont pas assurés en raison d'une circulation difficile.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage