Infos transport en commun : Ligne 23. Le 13/03, départ(s) de 7h25, 9h40 vers Université - Bibliothèques et de 6h30, 8h40 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Du 13/03/2026 au 13/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 7h25, 9h40 vers Université - Bibliothèques et le(s) départ(s) de 6h30, 8h40 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
