Infos transport en commun : Ligne 23. Le 10/12, départ(s) de 6h15, 6h40, 8h15, 8h50, 10h40, 11h10, 12h35 vers Bibliothèques Universitaires et de 7h15, 7h55, 9h40, 10h10, 11h40, 12h10 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Du 10/12/2025 au 10/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h15, 6h40, 8h15, 8h50, 10h40, 11h10, 12h35 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 7h15, 7h55, 9h40, 10h10, 11h40, 12h10 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison d'une circulation interdite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
