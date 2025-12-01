Perturbation

Du 10/12/2025 au 10/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h15, 6h40, 8h15, 8h50, 10h40, 11h10, 12h35 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 7h15, 7h55, 9h40, 10h10, 11h40, 12h10 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison d'une circulation interdite.