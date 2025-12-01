Infos transport en commun : Ligne 23. Le 10/12, départ(s) de 6h15, 6h40, 8h15, 8h50, 10h40, 11h10, 12h35 vers Bibliothèques Universitaires et de 7h15, 7h55, 9h40, 10h10, 11h40, 12h10 vers Le Péage non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 6h15, 6h40, 8h15, 8h50, 10h40, 11h10, 12h35 vers Bibliothèques Universitaires et le(s) départ(s) de 7h15, 7h55, 9h40, 10h10, 11h40, 12h10 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison d'une circulation interdite.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage