Infos transport en commun : Ligne 23. Le 09/03, départ(s) de 6h15, 8h15, 12h35 vers Le Péage et de 7h15, 11h40 vers Université - Bibliothèque non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 6h15, 8h15, 12h35 vers Le Péage et le(s) départ(s) de 7h15, 11h40 vers Université - Bibliothèque ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage