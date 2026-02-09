itinisère

Infos transport en commun : Ligne 23. Le 09/02, départ(s) de 12h45, 14h45, 17h30, 19h10 vers UNIVERSITÉ Bibliothèques et de 13h40, 16h40, 18h25 vers Le Péage non assurés

Perturbation

Jusqu'au 09/02/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 12h45, 14h45, 17h30, 19h10 vers UNIVERSITÉ Bibliothèques et le(s) départ(s) de 13h40, 16h40, 18h25 vers Le Péage ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
