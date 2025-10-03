Infos transport en commun : Ligne 23. Le 03/10, départ(s) de 6h55 vers Vizille Le Péage et de 7h55 vers Université Bibliothèques non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 6h55 vers Vizille Le Péage et le(s) départ(s) de 7h55 vers Université Bibliothèques ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M’Résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage