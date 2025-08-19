itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/08/2025

Infos transport en commun : Ligne 23. Départ de 07:50 vers Université - Bibliothèques circule avec retard de 20 mn (circulation difficile).

Perturbation

Jusqu'au 19/08/2025 - M’Réso

Le bus effectuant le départ de 07:50 en direction de Université - Bibliothèques circule avec un retard de 20 minutes en raison d'une circulation difficile.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 VIZILLE Le Péage / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Bibliothèques Universitaire M’Réso

    vers VIZILLE - Le Péage
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
Voir toutes les infos trafic