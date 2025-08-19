Infos transport en commun : Ligne 23. Départ de 07:50 vers Université - Bibliothèques circule avec retard de 20 mn (circulation difficile).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 07:50 en direction de Université - Bibliothèques circule avec un retard de 20 minutes en raison d'une circulation difficile.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 VIZILLE Le Péage / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Bibliothèques Universitaire M’Résovers VIZILLE - Le Péage
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques