Infos transport en commun : Ligne 20. Départ de 08:05 vers Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville circule avec retard de 20 mn (difficultés de circulation).

Perturbation

Jusqu'au 10/12/2025 - M réso

Le bus effectuant le départ de 08:05 en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville circule avec un retard de 20 minutes en raison de difficultés de circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M réso

    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
