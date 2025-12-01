Infos transport en commun : Ligne 20. Départ de 08:05 vers Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville circule avec retard de 20 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 08:05 en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville circule avec un retard de 20 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M résovers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya