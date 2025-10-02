itinisère

Infos transport en commun : ligne 18 déviée entre Clemenceau, St-Roch et St-Roch, Edison (manif)

Perturbation

Jusqu'au 02/10/2025 - M’Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Chavant GRENOBLE
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    • Chavant GRENOBLE
