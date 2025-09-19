Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - M’Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.