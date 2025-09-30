Infos transport en commun : Ligne 18. Départ de 17:38 vers Lycée du Grésivaudan circule avec retard de 15 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 17:38 en direction de Lycée du Grésivaudan circule avec un retard de 15 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal