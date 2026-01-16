Infos transport en commun : Ligne 18. Départ de 17:17 vers Cimetière Intercommunal circule avec retard de 10 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 17:17 en direction de Cimetière Intercommunal circule avec un retard de 10 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal