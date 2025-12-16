Infos transport en commun : Ligne 18. Départ de 06:24 vers Lycée du Grésivaudan circule avec retard de 12 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 06:24 en direction de Lycée du Grésivaudan circule avec un retard de 12 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal