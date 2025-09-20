itinisère

Infos transport en commun : Ligne 17. Départ de 17:19 vers Lycée du Grésivaudan circule avec retard de 10 mn (difficultés de circulation).

Perturbation

Jusqu'au 20/09/2025 - M’Réso

Le bus effectuant le départ de 17:19 en direction de Lycée du Grésivaudan circule avec un retard de 10 minutes en raison de difficultés de circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
