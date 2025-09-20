Infos transport en commun : Ligne 17. Départ de 17:19 vers Lycée du Grésivaudan circule avec retard de 10 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 17:19 en direction de Lycée du Grésivaudan circule avec un retard de 10 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture