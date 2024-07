Perturbation

Jusqu'au 01/08/2024 - TAG

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Les Glières et Eugène Sue en raison d'un accident de la circulation secteur Verlaine. Direction Gendarmerie déviation via Cours de la Libération et du Général de Gaulle. Direction Lycée du Grésivaudan déviation via Cours de la Libération et du Général de Gaulle, rue Albert Reynier, Rue Lucien Andrieux, rue Alfred de Vigny et Rue de Stalingrad.