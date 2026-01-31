itinisère

Date d'impression : 31/01/2026

Infos transport en commun : Ligne 15. Le 31/01, départ(s) de 14h42, 15h56, 17h13, 18h37 vers Verdun - Préfecture et de 15h15,16h30, 17h45, 19h10 vers Chenevières, Les Arnauds non assurés

Perturbation

Jusqu'au 31/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h42, 15h56, 17h13, 18h37 vers Verdun - Préfecture et le(s) départ(s) de 15h15,16h30, 17h45, 19h10 vers Chenevières, Les Arnauds ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
