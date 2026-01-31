Infos transport en commun : Ligne 15. Le 31/01, départ(s) de 14h42, 15h56, 17h13, 18h37 vers Verdun - Préfecture et de 15h15,16h30, 17h45, 19h10 vers Chenevières, Les Arnauds non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 14h42, 15h56, 17h13, 18h37 vers Verdun - Préfecture et le(s) départ(s) de 15h15,16h30, 17h45, 19h10 vers Chenevières, Les Arnauds ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières