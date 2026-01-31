Vous êtes ici : Accueil >Se déplacer >Infos transport en commun >Ligne 15. Le 31/01, départ(s) de 14h42, 15h56, 17h13, 18h37 vers Verdun - Préfecture et de 15h15,16h30, 17h45, 19h10 vers Chenevières, Les Arnauds non assurés