Infos transport en commun : Ligne 15. Le 22/01, départ(s) de 16h16, 17h34, 18h58 vers Verdun et de 16h50, 18h09, 19h30 vers Domène Les Arnauds et Chenevières non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 16h16, 17h34, 18h58 vers Verdun et le(s) départ(s) de 16h50, 18h09, 19h30 vers Domène Les Arnauds et Chenevières ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières