itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 22/01/2026

Infos transport en commun : Ligne 15. Le 22/01, départ(s) de 16h16, 17h34, 18h58 vers Verdun et de 16h50, 18h09, 19h30 vers Domène Les Arnauds et Chenevières non assurés

Perturbation

Jusqu'au 22/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 16h16, 17h34, 18h58 vers Verdun et le(s) départ(s) de 16h50, 18h09, 19h30 vers Domène Les Arnauds et Chenevières ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
Voir toutes les infos trafic