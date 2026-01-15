Infos transport en commun : Ligne 15. Le 15/01, départ(s) de 14h58, 16h25, 17h47, 19h40 vers Verdun et de 15h31, 17h; 18h21, 20h10 vers Chennevières non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 14h58, 16h25, 17h47, 19h40 vers Verdun et le(s) départ(s) de 15h31, 17h; 18h21, 20h10 vers Chennevières ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 DOMÈNE Les Arnauds / DOMÈNE Chenevière / GRENOBLE Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières