Infos transport en commun : Ligne 15. Le 15/01, départ(s) de 14h58, 16h25, 17h47, 19h40 vers Verdun et de 15h31, 17h; 18h21, 20h10 vers Chennevières non assurés

Perturbation

Jusqu'au 15/01/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h58, 16h25, 17h47, 19h40 vers Verdun et le(s) départ(s) de 15h31, 17h; 18h21, 20h10 vers Chennevières ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 DOMÈNE Les Arnauds / DOMÈNE Chenevière / GRENOBLE Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
