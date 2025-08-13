Infos transport en commun : Ligne 15. Le 13/08, départ(s) de 11h10 du Bois Français vers Verdun et de 11h51 vers Les Arnauds non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 11h10 du Bois Français vers Verdun et le(s) départ(s) de 11h51 vers Les Arnauds ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Résovers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture