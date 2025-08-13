itinisère

Date d'impression : 13/08/2025

Infos transport en commun : Ligne 15. Le 13/08, départ(s) de 11h10 du Bois Français vers Verdun et de 11h51 vers Les Arnauds non assurés

Perturbation

Jusqu'au 13/08/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 11h10 du Bois Français vers Verdun et le(s) départ(s) de 11h51 vers Les Arnauds ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Réso

    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
