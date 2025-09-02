itinisère

Infos transport en commun : Ligne 15. Départ de 11:20 vers Chenevières circule avec retard de 15 mn (difficultés de circulation).

Perturbation

Jusqu'au 02/09/2025 - M’Réso

Le bus effectuant le départ de 11:20 en direction de Chenevières circule avec un retard de 15 minutes en raison de difficultés de circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Réso

    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
