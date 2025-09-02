Infos transport en commun : Ligne 15. Départ de 11:20 vers Chenevières circule avec retard de 15 mn (difficultés de circulation).
Perturbation
Le bus effectuant le départ de 11:20 en direction de Chenevières circule avec un retard de 15 minutes en raison de difficultés de circulation.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Résovers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture