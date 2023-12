Perturbation

Jusqu'au 08/12/2023 - Pays Viennois

Ligne 1 : A la suite d'un incendie entre l'arrêt P et M Curie et l'arrêt Centre social , les bus ne pourront pas desservir les arrêts Port au Prince/ Cité Jardin /P et M Curie et l'arrêt Centre social.