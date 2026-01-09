Infos transport en commun : Ligne : 1-2-3-4-7 : Manifestation
Perturbation
Ligne : 1-2-3-4-7 : Suite à manifestation. Risque de retard sur tous le réseau.
Ligne(s) concernée(s)
-
1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
-
7 Gare de Vienne Perrière / Le Bois Balay Pays Viennoisvers VIENNE
vers ESTRABLIN
-
4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
-
2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VIENNE
-
3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennoisvers SEYSSUEL / VIENNE
vers VIENNE