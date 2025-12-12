Infos transport en commun : L.HEY02, SJB05, T33, T36, VFT02 : retards
Perturbation
Ce vendredi 12 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes HEY02, SJB05, T33, T36, et VFT02 enregistrent des retards indeterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SJB05 ARTAS-BEAUVOIR-ST J. BOURNAY Cars Régionvers SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ARTAS
-
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
-
HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers BEAUVOIR DE MARC / DIEMOZ / SAINT JEAN DE BOURNAY