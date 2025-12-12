Car SJB05 ARTAS-BEAUVOIR-ST J. BOURNAY Cars Région vers SAINT JEAN DE BOURNAY

vers ARTAS



Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région vers VILLEFONTAINE

vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN



Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX

vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY



Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région vers BOURGOIN JALLIEU

vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

