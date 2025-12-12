itinisère

Date d'impression : 12/12/2025

Infos transport en commun : L.HEY02, SJB05, T33, T36, VFT02 : retards

Perturbation

Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Ce vendredi 12 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes HEY02, SJB05, T33, T36, et VFT02 enregistrent des retards indeterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SJB05 ARTAS-BEAUVOIR-ST J. BOURNAY Cars Région

    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ARTAS

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers BEAUVOIR DE MARC / DIEMOZ / SAINT JEAN DE BOURNAY
