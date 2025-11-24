Infos transport en commun : L.HEY01, HEY02, IDB06, T36, VFT03, VFT04 : retards indéterminés
Perturbation
Ce lundi 24 novembre, en raison d'un accident de la circulation à Heyrieux, les cars des lignes HEY01, HEY02, IDB06, T36, VFT03 et VFT04 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers HEYRIEUX / VALENCIN
VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
VFT03 HEYRIEUX-DIEMOZ-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers HEYRIEUX
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers BEAUVOIR DE MARC / DIEMOZ / SAINT JEAN DE BOURNAY