Infos transport en commun : L.HEY01, HEY02, IDB06, T36, VFT03, VFT04 : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 24/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 24 novembre, en raison d'un accident de la circulation à Heyrieux, les cars des lignes HEY01, HEY02, IDB06, T36, VFT03 et VFT04 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car VFT03 HEYRIEUX-DIEMOZ-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers HEYRIEUX

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers BEAUVOIR DE MARC / DIEMOZ / SAINT JEAN DE BOURNAY
