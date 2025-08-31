Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dimanche 31 août

Modifications horaires

En raison d’une erreur au sein du calculateur d’itinéraire cars Région Isère, les horaires de circulation de la ligne sont précisés pour la journée du dimanche 31 août 2025.

La ligne GRE04 circulera selon les horaires suivants dimanche 31 août 2025 :

Départ à 16h30 de la gare routière de Grenoble en direction de « Petite Vitesse - Gare SNCF » à Vienne.

Départ à 18h30 de « Petite Vitesse - Gare SNCF » à Vienne en direction de Grenoble « Gare Routière ».

Merci de votre compréhension.