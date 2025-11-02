itinisère

Infos transport en commun : L.GRE04 : Modification de services le 31 octobre et 2 novembre

Perturbation

Jusqu'au 02/11/2025 - Cars Région

Vendredi 31 octobre et dimanche 2 novembre 2025

Ajout de services en période de vacances scolaires sur la ligne GRE04.

Suite à plusieurs demandes, les services suivants de la ligne GRE04 sont rétablis en période de vacances scolaires :

 GRE04-03 départ de 18h35 de Grenoble les vendredis soirs -> service rétabli dès le 31 octobre.

 GRE04-00 départ de 18h30 de Vienne les dimanches soirs -> service rétabli dès le 2 novembre.

 

