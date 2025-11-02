Infos transport en commun : L.GRE04 : Modification de services le 31 octobre et 2 novembre
Perturbation
Vendredi 31 octobre et dimanche 2 novembre 2025
Ajout de services en période de vacances scolaires sur la ligne GRE04.
Suite à plusieurs demandes, les services suivants de la ligne GRE04 sont rétablis en période de vacances scolaires :
GRE04-03 départ de 18h35 de Grenoble les vendredis soirs -> service rétabli dès le 31 octobre.
GRE04-00 départ de 18h30 de Vienne les dimanches soirs -> service rétabli dès le 2 novembre.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VIENNE