Jusqu'au 06/07/2024 - Cars Région

Dès lundi 16 octobre 2023

En raison de sureffectifs le soir sur la ligne GEN02 :

Un car de la ligne X04 effectue désormais son départ à l'arrêt "institut. JDA Azieu" à Genas à 16h40 et permet de rejoindre les arrêts "place de Tassigny" et "Burlanchères" à Janneyrias à respectivement 17h06 et 17h07 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les clients de ces arrêts sont invités à prendre la ligne X04 et non plus la GEN02 (à l'exception du mercredi midi).

Merci de votre compréhension