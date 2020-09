Jusqu'au 31/12/2020 - Transisère

Dès lundi 31 août 2020

Les lignes 1920, 1930 et 1940 sont remplacées par les lignes Express 5, 6 et 7. Uniquement pour ces lignes, la prise en charge des clients à l’arrêt « Grange Blanche » se fera avenue des frères Lumière et non plus cours Albert Thomas.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère