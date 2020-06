Jusqu'au 09/06/2020 - Transisère

Ce mardi 9 juin, suite à un incident sur la ligne EXP4, les départs de Crémieu à 5h52 et 7h44 en direction de Meyzieu et les départs de Meyzieu à 17h18 et 19h06 en direction de Crémieu ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère