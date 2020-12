Jusqu'au 17/12/2020 - Transisère

Ce jeudi 17 décembre, suite à un incident sur la ligne EXP4, les départs de Crémieu à 6h11 et 6h37 en direction de Meyzieu et les départs de Meyzieu à 18h02 et 19h25 en direction de Crémieu ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère