Jusqu'au 02/06/2021 - Transisère

Nuit du 1er juin 2021

Entre 22h00 et 05h00

Arrêts « Oxford » et « Marie-Louise Paris - CEA » à Grenoble

Non desservis

En raison des fermetures nocturnes de l’A48, et de la coupure de la RD 531 à Sassenage, les services sont déviés entre 22h00 et 05h00.

Les arrêts « Oxford » et « Marie-Louise Paris – CEA » à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Gares » à Grenoble ou « San Marino Barrage » à Saint-Egrève.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère