Perturbation

Du 31/01/2026 au 31/01/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne 18 peut être déviée entre les arrêts Edison et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.