Infos transport en commun : Le 31/01 dès 11h00,manif. Selon l'affluence, bus 18 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne 18 peut être déviée entre les arrêts Edison et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal