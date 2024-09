Perturbation

Du 29/09/2024 au 30/09/2024 - TAG

La ligne C3 est déviée entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une brocante secteur Championnet. Déviation via la boulevard Gambetta et le boulevard Maréchal Foch. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.