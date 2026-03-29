itinisère

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Date d'impression : 29/03/2026

Infos transport en commun : Le 29/03 de 6h45 à 10h15 ligne C7 déviée entre Odyssée et F. Quesnay (événement sportif)

Perturbation

Jusqu'au 29/03/2026 - M réso

La ligne C7 est déviée entre les arrêts Odyssée et François Quesnay en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Déviation via l'arrêt Odyssée de la ligne C4. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C7 Échirolles Comboire / Saint-Martin-d'Hères Henri Wallon M réso

    vers SEYSSINS - Comboire
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon
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