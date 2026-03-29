Infos transport en commun : Le 29/03 de 6h45 à 10h15 ligne C7 déviée entre Odyssée et F. Quesnay (événement sportif)
Perturbation
La ligne C7 est déviée entre les arrêts Odyssée et François Quesnay en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Déviation via l'arrêt Odyssée de la ligne C4. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C7 Échirolles Comboire / Saint-Martin-d'Hères Henri Wallon M résovers SEYSSINS - Comboire
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon