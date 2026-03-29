Perturbation

Jusqu'au 29/03/2026 - M réso

La ligne C7 est déviée entre les arrêts Odyssée et François Quesnay en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Déviation via l'arrêt Odyssée de la ligne C4. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.