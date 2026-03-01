Perturbation

Du 29/03/2026 au 29/03/2026 - M réso

La ligne C4 ne circule pas entre les arrêts Le Verderet et Général de Gaulle en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.