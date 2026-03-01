Infos transport en commun : Le 29/03 de 6h à 10h30 Pas de bus C4 entre Le Verderet et Gal de Gaulle (événement sportif)
Perturbation
La ligne C4 ne circule pas entre les arrêts Le Verderet et Général de Gaulle en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M résovers GRENOBLE - Victor Hugo
vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle