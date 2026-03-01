itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/03/2026

Infos transport en commun : Le 29/03 de 6h à 10h30 Pas de bus C4 entre Le Verderet et Gal de Gaulle (événement sportif)

Perturbation

Du 29/03/2026 au 29/03/2026 - M réso

La ligne C4 ne circule pas entre les arrêts Le Verderet et Général de Gaulle en raison d'un événement sportif secteur Grenoble - Vizille. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle
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