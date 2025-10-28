Perturbation

Du 28/10/2025 au 29/10/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Université - Biologie entre les arrêts Cémoi et Stalingrad-Alliés en raison de travaux secteur rue des Alliés, Grenoble. Reportez-vous aux arrêts des lignes C3 et C14 desservis dans la déviation (voir plan). Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.