Infos transport en commun : Le 28/09 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus C8 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.

Du 28/09/2025 au 28/09/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C8 ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo – Belgrade en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Réso

    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
    • Victor Hugo GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    • Victor Hugo GRENOBLE
