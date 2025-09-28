Perturbation

Du 28/09/2025 au 28/09/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C8 ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo – Belgrade en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.