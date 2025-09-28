Infos transport en commun : Le 28/09 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus C8 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C8 ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo – Belgrade en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place