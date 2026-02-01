Infos transport en commun : Le 28/02 de 15h30 à 17h ligne 22 déviée entre CAP 38 et Moutonnées (festivités)
Perturbation
La ligne 22 est déviée entre les arrêts Cap 38 et Moutonnées en raison de festivités secteur Avenue de la Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54 et 63. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
22 Grenoble Oxford / Saint-Égrève Gare M résovers GRENOBLE - Oxford
vers SAINT EGREVE - Saint-Égrève Gare