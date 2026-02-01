itinisère

Infos transport en commun : Le 28/02 de 15h30 à 17h ligne 22 déviée entre CAP 38 et Moutonnées (festivités)

Perturbation

Du 28/02/2026 au 28/02/2026 - M réso

La ligne 22 est déviée entre les arrêts Cap 38 et Moutonnées en raison de festivités secteur Avenue de la Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54 et 63. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 22 Grenoble Oxford / Saint-Égrève Gare M réso

    vers GRENOBLE - Oxford
    vers SAINT EGREVE - Saint-Égrève Gare
