Perturbation

Du 28/02/2026 au 28/02/2026 - M réso

La ligne 22 est déviée entre les arrêts Cap 38 et Moutonnées en raison de festivités secteur Avenue de la Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Moutonnées de la igne 22, Les Bonnais, Karben des lignes 51, 54 et 63. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.