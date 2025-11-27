Perturbation

Du 27/11/2025 au 28/11/2025 - M réso

En soirée, à partir de 21h20, la ligne C ne circule pas entre les stations Le Prisme et Université - Condillac en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Fréquence du Bus relais d'environ 20 minutes, retrouvez le horaires détaillés sur l'Appli M. Le Bus relais est accessible aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.