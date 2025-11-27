Infos transport en commun : Le 27/11 après 21h20, Bus relais C entre Le Prisme et Condillac (travaux)
Perturbation
En soirée, à partir de 21h20, la ligne C ne circule pas entre les stations Le Prisme et Université - Condillac en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Fréquence du Bus relais d'environ 20 minutes, retrouvez le horaires détaillés sur l'Appli M. Le Bus relais est accessible aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.
Ligne(s) concernée(s)
-
C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M résovers SEYSSINS - Le Prisme / GRENOBLE - Chavant
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac