Infos transport en commun : Le 27/10 après 7h, ligne C5 déviée direction Biologie entre Cémoi et Stalingrad-Alliés (travaux)
Perturbation
La ligne C5 est déviée en direction de Université - Biologie entre les arrêts Cémoi et Stalingrad-Alliés en raison de travaux secteur rue des Alliés, Grenoble. Reportez-vous aux arrêts des lignes C3 et C14 desservis dans la déviation (voir plan). Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie
- Rosa Parks GRENOBLE