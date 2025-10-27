itinisère

Infos transport en commun : Le 27/10 après 7h, ligne C5 déviée direction Biologie entre Cémoi et Stalingrad-Alliés (travaux)

Perturbation

Du 27/10/2025 au 28/10/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Université - Biologie entre les arrêts Cémoi et Stalingrad-Alliés en raison de travaux secteur rue des Alliés, Grenoble. Reportez-vous aux arrêts des lignes C3 et C14 desservis dans la déviation (voir plan). Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    • Rosa Parks GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
