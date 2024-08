Perturbation

Du 27/08/2024 au 28/08/2024 - TAG

La ligne 15 est déviée en direction de Chenevières, Les Arnauds entre les arrêts Champ Roman et Edelweiss en raison de travaux secteur Avenue Gabriel Peri. Le bus est dévié par l'avenue de la Commune de Paris et dessert les arrêts Elsa Triolet, Galochère, Anguisse et Roseraie de la ligne 14, uniquement en direction de Gières.