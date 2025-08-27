Infos transport en commun : Le 27/08 après 20h36, ligne C14 déviée direction gares entre Le Rochefort et A.-Lorraine (travaux)
Perturbation
La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Le Rochefort et Alsace-Lorraine en raison de travaux secteur A480. Cette déviation concerne les départs de 20h36 et 21h36 des Saillants.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare / LE GUA Les Saillants M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
vers GRENOBLE - Gares
- Vallier - Catane GRENOBLE