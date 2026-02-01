Infos transport en commun : Le 26/02,
L'arrêt Le Marais de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal